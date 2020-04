Mangel an Schutzmaßnahmen : Amazon stoppt Lieferungen in Frankreich wegen Rechtsstreit

Paris Gewerkschafter haben in Frankreich gegen Amazon geklagt: Den Beschäftigten fehlen in den Logistikzentren des Online-Riesen Schutzausrüstung und Möglichkeiten zum Abstandhalten. Nun muss Amazon nachbessern.

In Frankreich liefert Amazon bis mindestens 5. Mai keine Waren aus. Das teilte der US-Onlineriese am Montag in Paris mit. Das Berufungsgericht in Versailles hatte zuvor bestätigt, dass der Versandhändler seine Logistikzentren auf Corona-Ansteckungsrisiken für die Mitarbeiter überprüfen muss.