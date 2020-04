Erweiterungen für Benjamin Blümchen und Co. : Figuren für Tonieboxen sollen neu bespielt werden können

Düsseldorf Bislang war das Prinzip ganz Simpel: Pro Hörspiel musste eine entsprechende Spielzeugfigur gekauft werden. Nun bauen die Macher eine eigene Online-Welt auf und ziehen deren Start vor – denn das Coronavirus hat auch Folgen für die Düsseldorfer.

Bislang war das Prinzip der Tonieboxen ganz simpel: Es gibt kleine Spielzeugfiguren, mit denen man jeweils ein bestimmtes Hörspiel abspielen kann, wenn man es auf den Lautsprecher-Würfel stellt. Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg oder Bobo Siebenschläfer, rund 250 solcher Figuren sind so seit dem Start 2016 zusammengekommen. Die Idee des Düsseldorfer Unternehmens Boxine hat die deutschen Kinderzimmer in rasender Geschwindigkeit erobert und wurde ein riesiger Erfolg.

Doch in all den Jahren gab es ein Problem: Wie sollen all diese Geschichten, die es da draußen gibt, als einzelne Figuren in den Kinderzimmern Platz finden?

Die Idee hatten die Macher schon 2013

In Tunesien steht momentan die Produktion still

Denn die Folgen des Virus haben auch das Düsseldorfer Unternehmen getroffen. Nicht nur, dass praktisch alle Buch- und Spielzeug-Läden schließen mussten, über die Boxine seine Tonies verkauft, auch die Produktion in Tunesien steht seit knapp vier Wochen still. „Wir laufen in eine kritische Phase hinein, die uns in dieses Jahr noch Sorgen bereiten wird“, sagt Faßbender. Trotzdem habe man darauf verzichtet, die Vertriebsmannschaft in Kurzarbeit zu schicken. Und im eigenen Online-Shop führte man zuletzt die Option ein, temporär mit jedem Kauf einen stationären Händler eigener Wahl unterstützen zu können. „Wir haben in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung genommen und uns Spielräume erarbeitet, die wir nun ausnutzen“, begründet Faßbender das Vorgehen.