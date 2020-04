Trotz Corona-Krise : Deutsche Bank überrascht mit Millionengewinn

Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt Am Mittwoch präsentiert die Deutsche Bank ihre Bilanz für das erste Quartal. Schon jetzt ist klar: Statt des erwarteten Verlusts schreibt das Geldhaus schwarze Zahlen. Dennoch sollen 18.000 Jobs wegfallen.

Die Deutsche Bank hat sich im ersten Quartal überraschend gut geschlagen. Trotz der Corona-Krise schrieb Deutschlands größtes Geldhaus einen Gewinn vor Steuern von 206 Millionen Euro, wie das Institut in der Nacht zum Montag mitteilte. Von der Bank selbst befragte Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Verlust von 269 Millionen Euro erwartet.

Doch auch die Deutsche Bank spürt die Folgen der Corona-Krise. Eine halbe Milliarde Euro stellte der Konzern für faule Kredite zurück, das Kapitalpolster schmolz. Die Bank will nun einen Teil des Spielraums, den die Aufseher den Geldhäusern in der Krise eingeräumt haben, für die Kreditvergabe nutzen und macht Abstriche bei ihrem Kapitalziel.

"Wir sind fest entschlossen, unsere Bilanz zu nutzen, um Kunden zu unterstützen, die uns jetzt ganz besonders brauchen", sagte Sewing. "Durch diese Entscheidung könnte unsere harte Kernkapitalquote vorübergehend unser Ziel von mindestens 12,5 Prozent leicht unterschreiten, ohne die solide Bilanz unserer Bank zu schwächen." Per Ende März schrumpfte die Kernkapitalquote auf 12,8 Prozent von 13,6 Prozent Ende Dezember.

Deutsche Banken wegen Coronavirus wieder in Not

Als Reaktion auf die Krise haben die Bankenaufseher in den vergangenen Wochen eine Reihe von Erleichterungen für die Institute beschlossen. So können sie zum Beispiel für den Notfall gebildete Puffer nutzen. Damit wollen die Aufseher sicherstellen, dass die Geldhäuser den Kredithahn nicht zudrehen, sondern Unternehmen und Haushalte in der Krise mit Darlehen unterstützen. Für die Deutsche Bank verringerte sich die geforderte Mindestkapitalquote dank der Erleichterungen der Aufseher auf 10,4 Prozent von 11,6 Prozent. Deutschlands größtes Geldhaus plane weiterhin, einen deutlichen Kapitalpuffer gegenüber den regulatorischen Anforderungen zu halten, erklärte die Bank.