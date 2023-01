Bus und Bahn in Düsseldorf Wieder mehr Fahrgäste mit der Rheinbahn unterwegs

Einen Anteil an der gestiegenen Zahl der Fahrgäste dürfte das Neun-Euro-Ticket gebracht haben. Insgesamt hat die Rheinbahn in den drei Monaten 644.644 der Tickets verkauft. Für die Finanzen war das Sonderticket aber nicht von Vorteil, es hat ein Loch in die Kasse der Rheinbahn gerissen. Nach dem zweiten Quartal prognostizierte die Stadttochter ihr Jahresergebnis mit einem Defizit von 182 Millionen Euro. Das waren noch einmal 40 Millionen Euro mehr, als ohnehin geplant.