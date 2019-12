Medienberichte über Personalabbau : Deutsche Bank soll Streichung von 6000 Stellen im Privatkundengeschäft planen

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt am Main Das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank könnte massiv von dem im Frühjahr angekündigten konzernweiten Stellenabbau betroffen sein. Auch hunderte Filialen sollen einem Bericht zufolge bedroht sein. Was dahinter steckt.

Nach Informationen des „Handelsblatts“ aus Finanzkreisen will das Geldhaus in den nächsten Jahren in der Sparte bis zu 6000 Arbeitsplätze abbauen. Ein Sprecher der Bank wollte diese Zahlen auf Nachfrage am Donnerstag nicht kommentieren.

Die Deutsche Bank hatte im Juli das Ziel ausgegeben, die Zahl der Vollzeitstellen bis Ende 2022 um rund 18.000 auf weltweit 74.000 zu verringern. Ende September des laufenden Jahres gab es im Konzern noch knapp 89.958 Vollzeitstellen. Bislang sagt die Bank nicht, wie stark der Personalabbau einzelne Regionen oder Sparten betreffen wird.

Vorstandschef Christian Sewing hatte kurz nach Verkündung der Pläne gesagt: „Natürlich wird auch in Deutschland eine substanzielle Zahl an Stellen wegfallen.“ In ihrem Heimatmarkt beschäftigt die Deutsche Bank etwa die Hälfte ihrer Belegschaft. Im Privatkundengeschäft inklusive der Postbank hatte das Management Ende Juni/Anfang Juli bereits den Abbau von gut 2000 weiteren Stellen mit Betriebsräten und Gewerkschaften vereinbart.

Nun geht es dem „Handelsblatt“-Bericht zufolge sowohl um Arbeitsplätze, die direkt in der Privatkundensparte angesiedelt sind, als auch um Infrastruktur- und Querschnittsaufgaben etwa in der IT.

Am Mittwoch hatte bereits das „Manager Magazin“ ohne Angaben von Quellen darüber berichtet, dass die Deutsche Bank die Schließung von 200 bis 300 Filialstandorten im eigenen Netz und dem der Tochter Postbank erwäge. Über diese Zahlen werde intern diskutiert, berichtete das „Manager Magazin“. Die Ausdünnung des Filialnetzes solle wie der laufende Radikalumbau des Konzerns bis zum Jahr 2022 abgeschlossen werden. Noch sei unklar, wie sich die Schließungen auf die beiden Marken aufteilen. Insgesamt kommt die Deutsche Bank samt Postbank derzeit auf rund 1300 Filialen.

Ein Konzernsprecher verwies auf Aussagen von der jüngsten Investorenveranstaltung, nach denen die Bank ihr Filialnetz noch einmal unter die Lupe nehmen und weiter optimieren wolle. Zu Zahlen und Standorten könne man noch nichts sagen. Derzeit sei die Bank im Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern. Der Konzern will bis 2022 im deutschen Privatkundengeschäft Kosten von einer Milliarde Euro einsparen. Davon sollen 200 Millionen aus dem Vertrieb kommen.

Dem Konzernsprecher zufolge betreibt die Deutsche Bank hierzulande unter ihrer Marke nach einigen Schließungen derzeit noch rund 500 Filialen. Die Postbank kommt noch auf gut 800 Geschäftsstellen, setzt aber vor allem auf die Zusammenarbeit mit ihrem früheren Mutterkonzern Deutsche Post. In etwa 3300 Partnerfilialen der Post können Postbank-Kunden zum Beispiel Geld von ihrem Postbank-Konto abheben oder Geld einzahlen.

(cka/dpa)