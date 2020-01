Konzernumbau : Deutsche Bank macht 5,7 Milliarden Euro Verlust - und ist trotzdem zufrieden

Frankfurt Die Deutsche Bank ist 2019 wegen des Konzernumbaus noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht als ohnehin befürchtet. Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Minus von rund 5,7 Milliarden Euro. Der Vorstandschef ist trotzdem positiv gestimmt.

Das folgt einem Verlust von 52 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie die im Dax notierte Bank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem Verlust von rund fünf Milliarden Euro gerechnet.

"Wir haben einen hohen Verlust für 2019 bekanntgegeben – und trotzdem erleben Sie mich zufrieden und positiv gestimmt", schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die rund 87.600 Mitarbeiter. 70 Prozent der erwarteten Umbaukosten von gut sieben Milliarden Euro seien bereits verarbeitet. Die Bank könne den Umbau mit den vorhandenen Mitteln stemmen und nun wieder wachsen. "Unsere neue Strategie greift", erklärte der 49-Jährige. In der Kernbank habe sich das Geschäft im vergangenen Jahr stabilisiert.