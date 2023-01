Zu riskant, zu kompliziert Die deutsche Angst vor der Aktie

Wenn man das vergangene Jahr als Messlatte nimmt, hat die Börse die Deutschen nicht glücklich gemacht: Der Deutsche Aktienindex (Dax) als bekanntester Maßstab hat 2022 etwa zwölf Prozent eingebüßt. Etwa 140 Milliarden Euro beträgt nach Angaben der DZ Bank der Kursverlust bei Wertpapieren und Fonds im vergangenen Jahr. Da kann man die Lust am Investment in Aktien und Co verlieren. Jedenfalls, wenn man zum falschen Zeitpunkt ein- oder ausgestiegen ist.