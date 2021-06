Neues Gesetz : Bundestag beschließt Mindestanteil von Frauen in Vorständen

Bundestag beschließt Mindestanteil von Frauen in Vorständen

Das Gesetz sei ein ganz wichtiges Signal an Frauen, sagte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht im Bundestag. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Abgeordneten des Bundestages haben das sogenannte „zweite Führungspositionen-Gesetz“ beschlossen. Unter anderem große Unternehmen, die an der Börse notiert sind, müssen künftig häufiger Frauen für Führungspositionen berücksichtigen. Was das Gesetz vorsieht.

Große Unternehmen in Deutschland müssen künftig bei der Besetzung von Posten der höchsten Management-Ebene Frauen stärker berücksichtigen. Der Bundestag hat am Freitag das „zweite Führungspositionen-Gesetz“ beschlossen. Das Vorhaben der großen Koalition sieht vor, dass in börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen künftig mindestens eine Frau im Vorstand sitzen muss.