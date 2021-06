Nachfolge für Paul Achleitner : EZB drängelt Deutsche Bank bei Suche nach neuem Aufsichtsratschef

Frankfurt Die Europäische Zentralbank wünscht sich zügig Klarheit und steht mit dem Institut im regen Austausch über das Thema, wie Insider verraten. Als Favorit für den Posten gilt Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer. Doch es gibt einige Hürden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will Insidern zufolge von der Deutschen Bank möglichst zügig Klarheit haben über die Nachfolge von Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Die Aufseher hätten den Wunsch, dass es bald eine Entscheidung gebe, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Das Thema sei in den vergangenen Monaten bereits mehrfach beim regelmäßigen Austausch zwischen der Bank und EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria zur Sprache gekommen, sagte einer der Insider. Den Aufsehern sei Kontinuität und ein geordneter Übergang an der Spitze des Kontrollgremiums wichtig. Eine Frist für eine Entscheidung gebe es bislang nicht. Die EZB und die Deutsche Bank wollten sich nicht dazu äußern.

Achleitner will die Bank im Mai 2022 nach dann zehn Jahren an der Spitze des Kontrollgremiums verlassen. In seine zwei Amtszeiten fallen Milliardenverluste durch riskante Geschäfte im Investmentbanking, Geldwäscheskandale und zwei Chefwechsel. Drei Mal versuchten Anleger, den Österreicher abzusägen. Vor allem fehlerhafte Personalentscheidungen werden ihm angelastet. Für die Berufung des jetzigen Vorstandschefs Christian Sewing, der das Institut grundlegend umbaut und 18.000 Jobs streicht, wird er dagegen gefeiert von Anlegern und Aufsehern.