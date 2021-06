Bundestag : Landwirtschaftsförderung soll stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden

Berlin Rund sechs Milliarden Euro an EU-Zuschüssen für deutsche Bauern sollen ab 2023 anders verteilt werden als bisher. Kriterien wie Umweltschutz und Tierwohl fließen stärker in die Entscheidung ein, wer wieviel bekommt.

Der Bundestag hat grünes Licht für das Gesetzespaket der Bundesregierung zur künftigen Verteilung der milliardenschweren EU-Subventionen an die Landwirte in Deutschland gegeben. Die Parlamentarier stimmten am Donnerstagabend mehrheitlich für das Paket, das vorsieht, dass ein größerer Teil der Fördergelder an Umweltauflagen gekoppelt wird. So gibt es etwa zusätzliches Geld für den Verzicht auf Pestizide oder für mehr Naturschutz auf Wiesen und Weiden.