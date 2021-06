Besonders Klassiker beliebt : Hamburger Oetinger-Verlag hat Umsatz in Corona-Zeit gesteigert

Hamburger Oetinger-Verlag hat Umsatz in Corona-Zeit gesteigert

Der Bestseller „Pippi Langstrumpf“ von Astrid Lindgren, aufgenommen in den Räumen des Oetinger-Verlags in Hamburg. Foto: dpa/Georg Wendt

Hamburg Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen konnten die deutschen Kinder- und Jugendbuchverlage im vergangenen Jahr ein Umsatzplus verbuchen. Der Oetinger-Verlag punktete unter anderem mit Klassikern.

Der Verlag von Pippi Langstrumpf, Katniss Everdeen, dem Sams und den Olchis ist mit einem deutlichen Umsatzplus durch das Corona-Jahr gekommen. Die Hamburger Oetinger-Verlagsgruppe hat 2020 rund 11 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet, wie Verlegerin Julia Bielenberg der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Insgesamt nahm die Oetinger-Gruppe 36 Millionen Euro ein. „Wir sind gerade in einer richtigen Blütezeit.“

Als Gründe dafür nennt Bielenberg auch, dass viele Leser in der Zeit von coronabedingt geschlossenen Buchhandlungen auf bewährte Literatur zurückgegriffen haben. „Die Leser haben sich – weil Empfehlungen aus der Buchhandlung fehlten – auf die Klassiker konzentriert. Und die haben wir. Nicht nur mit Pippi Langstrumpf“, so Bielenberg. 2020 sei zudem von den Inhalten her „ein verdammt starkes Jahr“ gewesen. Auch Neues wie die neue Animox-Reihe, Alea Aquarius oder die Kinderbuchbestseller von Peter Wohlleben seien gut angekommen. „Ohne Corona wäre das Jahr wohl noch besser gelaufen.“