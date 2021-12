Direktkandidat aus Rheinberg : Renan Cengiz will für Die Partei in den Landtag

Renan Cengiz will für Die Partei in den Landtag

Rheinberg/Krei Wesel Renan Cengiz tritt bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 15. Mai 2022 im Wahlkreis 58 (Wesel II) als Direktkandidat für „Die Partei“ an.

Renan Cengiz tritt bei der Landtagswahl am 15. Mai im Wahlkreis 58 (Wesel II) als Direktkandidat für Die Partei an. Bei der Versammlung des Kreisverbands in der Moerser Röhre setzte sich der Rheinberger gegen den Alpener Bewerber Matthias Schuscik durch und wird somit in Rheinberg, Alpen, Kamp-Lintfort, Voerde, Xanten und Sonsbeck auf den Wahlzetteln stehen.