Windarmer Jahresbeginn bremst erneuerbare Energie : Kohle wichtigster Energieträger für Stromerzeugung im ersten Quartal

Wiesbaden Die Windenergie nahm im ersten Quartal einen deutlich geringeren Anteil am erzeugten Strom in Deutschland. Gegenüber den Vorjahren nahmen konventionelle Energieträger deutlich zu.

Mehr Kohlestrom, weniger Windkraft: Anders als ein Jahr zuvor haben konventionelle Energieträger im ersten Quartal wieder den Löwenanteil des erzeugten Stromes in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 in Deutschland 138,2 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Stromnetz eingespeist. Nach vorläufigen Ergebnissen waren das 2,6 Prozent weniger als im ersten Quartal 2020.