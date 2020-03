Corona-Pandemie : IG Metall in NRW akzeptiert Nullrunde

Düsseldorf Mit einer Tarifeinigung im Rekordtempo reagieren die Sozialpartner auf die Corona-Krise.

Dass es eine ungewöhnliche Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie werden würde, war allen Beteiligten schon zu Beginn der Gespräche klar. Die Gewerkschaft hatte angekündigt, ohne klar bezifferte Forderung in die Gespräche zu gehen. Zudem hatten sich beide Seiten darauf geeinigt, möglichst noch vor dem Ablauf der Friedenspflicht fertig zu werden – wegen der sich eintrübenden Konjunktur sowie der Umbrüche durch Digitalisierung und Elektromobilität. Das Corona-Virus hatte keiner auf dem Schirm.

Die Tarifpartner haben nun in einem Kraftakt in nur drei Tagen einen Krisentarifvertrag aus dem Boden gestampft. „Unser Ziel ist es, die Belgschaften komplett zu halten“, sagte der Präsident von Metall NRW, Arndt Kirchhoff. Der Fachkräftemangel verschwinde ja nicht.

Um die Einbußen der Beschäftigten für den Fall der Kurzarbeit abzufedern sollen Firmen pro Mitarbeiter 350 Euro in einen Solidartopf zahlen. Gerät ein Unternehmen in Schieflage und beantragt die Maßnahme für seine Mitarbeiter, stockt die Firma in Absprache mit dem Betriebsrat die Löhne mit Geld aus dem Topf aus. Alles Geld, das nicht abgerufen wird am 1. Dezember allen im Betrieb Beschäftigten zu gleichen Teilen ausgezahlt.