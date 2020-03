Spezialchemie-Hersteller aus Wesel : Altana hilft mit Desinfektionsmittel

Wesel Das Coronavirus trifft auch den Spezialchemie-Anbieter. Kurzarbeit ist denkbar. Am Freitag machte der Konzern sein Jahresergebnis bekannt.

Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundnen wirtschaftlichen Verwerfungen treffen auch Altana hart. Bislang sah das Spezialchemie-Unternehmen noch keinen Anlass, seine Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Gleichwohl setze man sich bereits gedanklich mit dem Thema auseinander, sagte Altana-Chef Martin Babilas bei der Vorstellung der Bilanz am Freitag. Der Produktionsstopp in der Automobil-Industrie, den einige Hersteller wie Volkswagen angekündigt haben, wird auch Auswirkungen auf das Geschäft von Altana haben, deren Produkte unter anderem bei der Fahrzeuglackierung zum Einsatz kommen. „Es ist nur eine Frage von Wochen oder gar Tagen, bis sich diese Entwicklung in unseren Auftragsbüchern niederschlagen wird“, sagte Babilas.