Immer weniger Züge : Fast alle S-Bahnen in NRW nur noch im Stundentakt

Überfüllte Abteile sind der Alptraum aller Bahnreisenden. In der Corona-Krise wäre das lebensgefährlich.Foto: dpa. Foto: dpa/Ailen Díaz

Düsseldorf Das Land NRW dünnt die Fahrpläne deutlich aus, weil Bahn-Mitarbeiter fehlen. Aber eine Grundversorgung bleibt, damit Krankenschwestern oder Verkäufer zum Job kommen. Verkehrsminister Wüst warnt vor Urlaubsreisen.:“Denen ist nicht zu helfen.“ Er will alle Geschäfte auch Sonntags beliefern lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Reinhard Kowalewsky

Um rund die Hälfte reduzieren die Bahnunternehmen in NRW ihr Angebot wegen der Corona-Krise. Einen Sonderfahrplan haben die Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde wie der VRR und der VRS mit der Landesregierung an den vergangenen Tagen ausgearbeitet. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hat das am Freitag vorgestellt.



Strategie Der Fahrplan werde schrittweise ab Samstag ausgedünnt, um für den Fall weiterer Ausfälle von Mitarbeitern bei Bahnunternehmen besser gewappnet zu sein, sagte Wüst. Hauptziel des Weiter-Betriebes von S-Bahnen und Regionalzügen sei, dass Beschäftigte in kritischen Berufen wie Krankenpfleger, Ärztinnen, Polizisten, Verkäufer und Verkäuferinnen im Lebensmitteleinzelhandel weiterhin zur Arbeit kämen. Wüst: „Mit dem Sonderfahrplan stellen wir eine stabile Grundversorgung sicher. Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind, bleiben mobil trotz verringerten Angebots.“

Infektionsschutz Wüst appellierte an die Bürger, möglichst auf Bahnfahrten zu verzichten. „Bitte machen Sie keine unnötigen Fahrten. Jeder, der nicht unbedingt fahren muss, sollte darauf verzichten.“ Er rief dazu auf, in den Zügen weit voneinander zu sitzen, und glaubt nicht, dass die Wagen überfüllt sein werden wegen der niedrigeren Takte: „Wir haben deutlich weniger Fahrgäste. Wir gehen von weiter sinkenden Zahlen aus.“ Eine Reihe an Zügen werde verlängert fahren, um mehr Passagiere aufzunehmen. Züge sollen häufiger gereinigt werden. Die Türen sollen an jeder Haltestelle möglichst alle automatisch aufgehen, damit die Reisenden die Knöpfe zum Türöffnen nicht mehr berühren müssen; dadurch könnte das Virus übertragen werden.

S-Bahnen Ab Samstag gehen im Stundentakt die S1 (Dortmund-Solingen), S4, S5, S6 (Köln-Düsseldorf-Essen), S8 (Hagen-Mönchengladbach), S11 (Flughafen-Düsseldorf-Bergisch-Gladbach), S12 (Horrem-Au), S19 (Düren-Au), S23 (Bonn-Euskirchen). Ab Montag fahren nur noch alle 60 Minuten die S2 (Dortmund-Essen), S3, S7 (Wuppertal-Solingen), S9.Keine Einschränkungen hat die S28 (Mettmann-Kaarster See) Gestrichen wird die S68 (Wuppertal nach Langenfeld), Ersatz sollen hier S6 und S8 (mit Umsteigen) bringen. Gestrichen wird auch die S13 von Aachen nach Troisdorf.

Regionalbahnen und Regionalexpress Damit möglichst viele Haltepunkte regelmäßig angefahren werden, haben Regionalbahnen mit mehr Haltestellen Vorrang in dem neuen Plan bekommen gegenüber Express-Bahnen. Zusatzzüge zu Hauptverkehrszeiten entfallen in der Regel, sehr viele Züge gehen auf 60-Minuten-Takt. Regionalbahnen werden manchmal auf Busverkehr umgestellt, auch weil es viele freie Buskapazitäten gibt, da Schulbusse praktisch nicht mehr fahren.

Informationen Auf dem Portal www.mobil.nrw sollen alle notwendigen Informationen stehen. Es könnte einige Tage dauern, bis alle neuen Fahrpläne zuverlässig auf anderen Wegen aufrufbar sind. Es gibt auch die App „mobil.nrw.“ Wüst sagte, es könne einige Zeit dauern, bis alle neuen Fahrpläne detailliert überall aufrufbar seien.