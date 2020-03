Kontinuität im Vorstand : Martina Merz bleibt auf Dauer Thyssenkrupp-Chefin

Vom einen in den anderen Chefsessel: Martina Merz. Foto: dpa/Cicci Jonson

Duisburg Es war ein sehnlicher Wunsch vieler Kleinaktionäre: Auf der Hauptversammlung des kriselnden Industriekonzerns Thyssenkrupp hatten mehrere Redner Interims-Chefin Martina Merz bekniet, den Posten auch über den Sommer hinaus auszuüben und nicht wieder zurück an die Spitze des Aufsichtsrats zu wechseln.

Diese Wünsche wurden nun erhört. Am Donnerstag teilte der Konzern mit, Merz werde ihren Vertrag mit Wirkung zum 1. April um drei Jahre verlängern. Das gibt der Chefin des MDax-Konzerns die Möglichkeit, ihren Sanierungsprozess fortzuführen. Der frühere Siemens-Manager Siegfried Russwurm, der Merz für die Zeit im Vorstand als Chefkontrolleur vertreten hatte, bleibt weiter auf diesem Posten.

Merz war nach dem Abgang ihres glücklosen Vorgängers Guido Kerkhoff aus dem Aufsichtsrat in die Chefetage gewechselt. Auch wenn Wegbegleiter Martina Merz als verbindlich, unprätentiös und freundlich beschreiben, so fällt auch regelmäßig das Adjektiv „konsequent“. „Wir drehen bei Thyssenkrupp jeden Stein um“, hat die Maschinenbau-Ingenieurin, Jahrgang 1963, stets betont. Nach dem erfolgreichen Verkauf der Aufzugsparte hatte sich eine Weiterbeschäftigung schon angedeutet, als die Krupp-Stiftung Merz in den höchsten Tönen für das Managen des Prozesses lobte.