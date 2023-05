Glasfaseranschluss bis in die Wohnung Millionen Mieter bekommen kostenlos schnelles Internet bis 2030

Die Telekom will dafür in den nächsten Jahren etwa 30 Milliarden Euro investieren, wie Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte. Er versicherte, der Glasfaser-Anschluss für schnelleres Internet sei für die Nutzer nicht nur kostenlos, sondern auch anbieteroffen und ohne Vertragszwang. So sollen auch Kunden von anderen Anbietern wie Vodafone oder 1&1 Anschluss an die neuen Netze erhalten können.