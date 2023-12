Forschungsprojekt untersucht Youtube Anschlagsgefahr in Deutschland: So läuft Radikalisierung im Internet

Glaubt man den deutschen Sicherheitsbehörden, ist die Lage in Deutschland so angespannt wie lange nicht. Der Fall eines Messerangreifers in Duisburg sorgte für Aufsehen. An diesem Dienstag wurde der Islamist zu lebenslanger Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Frühjahr hatte der 27-Jährige einen Mann mit 28 Stichen auf offener Straße getötet, wenige Tage später griff er vier Männer in einem Fitnessstudio an. Sein Ziel: „Ungläubige“ töten. Vor Gericht gestand er voll umfänglich und bekannte sich zum Islamischen Staat (IS). Laut Ermittlern habe er sich im Internet mit Propagandavideos radikalisiert.