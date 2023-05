Verwaltung von eine Million Depots Fondsverwalter lässt Sparer der DWS warten

Viele Jahre lang war die Fondsfirma DWS als Ableger der Deutschen Bank eine der sehr angesehenen Adressen für Privatanleger in Deutschland neben unter anderem Union Invest (Volksbanken) und der Deka-Gruppe (Sparkassen). Doch nun ist der Lack schon einige Zeit ab. Für Schlagzeilen sorgte 2021 die Enthüllung von DWS-Managerin Desiree Fixler, dass Fonds mit angeblich besonders lobenswerten grünen Investments doch nicht so vorbildlich waren. Nach einer groß angelegten Durchsuchung des DWS-Hauptsitzes in Frankfurt durch Staatsanwaltschaft und Polizei musste 2022 sogar der Vorstandschef seinen Hut nehmen.