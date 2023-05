Bis zu 50 Prozent mehr So teuer sind Festivals – und deshalb sind sie teurer als früher

Das größte und bekannteste Festival in Nordrhein-Westfalen ist das „Parookaville“ in Weeze. Es ist ein dreitägiges Musikfestival im Bereich Electronic Dance. Durch die hohe Besucherzahl gehörte es im Jahr 2022 zu den größten Festivals in Europa. Auch hier sind die Preise pro Jahr in kleinen Schritten gestiegen. Im Jahr 2019 kostete ein „Weekend-Ticket“ noch 209 Euro, während es dieses Jahr 229 Euro kostet – ein Preisanstieg von knapp zehn Prozent. Ein anderes Beispiel ist das zweitägige „Juicy Beats“ in Dortmund. Für das Event konnte man letztes Jahr Tickets ab 101 Euro kaufen. Dieses Jahr kosten sie 26 Euro mehr. Aber vor allem bei kleineren Festivals sind die Preise gestiegen. Das „Luft&Liebe“ in Duisburg kostete im vergangenen Jahr 59 Euro pro Person. In diesem Jahr sind die Tickets für 89,50 Euro zu kaufen.