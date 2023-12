Stadtentwicklung in Solingen Glasfaserausbau in Ohligs vor Abschluss

Solingen · Die Arbeiten zur Verlegung der Glasfaser-Infrastruktur an der Düsseldorfer Straße befinden sich in der finalen Phase. In Kürze sollen sie abgeschlossen sein.

19.12.2023 , 17:11 Uhr

Die Experten von der Solicom: Andreas Dudek, Tobias Ziemann und Sebastian Richter (v.l.). Foto: Technische Betriebe Solingen

Wie die Pressestelle der Stadt Solingen berichtet, sollen die ersten Hausanschlüsse von der Solicom der Technischen Betriebe fertiggestellt werden – sobald die Witterung es reibungslos zulasse. Errichtet wird die Glasfaserinfrastruktur während der laufenden Baumaßnahme zur Erneuerung der Fußgängerzone. Arbeiten an der Fußgängerzone Ohligs verlängern sich Stadt Solingen geht von Fertigstellung im Februar / März aus Arbeiten an der Fußgängerzone Ohligs verlängern sich „Spinnen“-Anlieger zwischen Missmut und Hoffnung Baustelle in Solingen-Ohligs „Spinnen“-Anlieger zwischen Missmut und Hoffnung Im nächsten Schritt sollen die mit einer Zustimmung von mehr als 90 Prozent der Eigentümer geschaffenen Glasfaseranschlüsse verpachtet werden. „Es laufen Gespräche mit mehreren Telekommunikationsunternehmen“, heißt es aus dem Rathaus.„Insbesondere die Deutsche Telekom hat ihr Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet“, betont Sebastian Richter, Gigabitkoordinator der Stadt Solingen.

(gra)