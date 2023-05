Nach Cyberangriff auf Bitmarck Ende April Krankenkasse BKK Euregio ist noch immer kaum erreichbar

Daraufhin beschwerte sich ein Leser unserer Zeitung per Mail, der anonym bleiben möchte. Er berichtete von einem Angehörigen, der eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei der BKK Euregio anforderte, damit diesem Krankengeld ausgezahlt werden konnte. „Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ging aus Gründen des Cyberangriffs nicht, also musste eine papierhafte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt ausgedruckt werden“, schrieb der Leser. „Diese lädt man entweder per App hoch oder per E-Mail. Beides war jedoch nicht zustellbar. Nun ist das Versenden per Post ja noch das Eine, das viel schlimmere war, dass bis zum Ende letzter Woche noch nicht einmal Krankengeldzahlungen verarbeitet werden konnten. Es konnte aber eben auch nicht nachgefragt werden, ob und wann mit einer Behebung dessen zu rechnen ist, da die Krankenkasse nicht zu erreichen war“, heißt es weiter.