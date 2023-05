Umfrage in Deutschland Zufriedenheit und Motivation von Arbeitnehmern drastisch gesunken

Jan-Rainer Hinz von EY erklärte, den Beschäftigten in Deutschland steckten die Folgen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf ihr Privat- und Berufsleben offenbar noch in den Knochen. Unternehmen hätten diese noch nie dagewesene Situation für sich und die Angestellten auf unterschiedliche Art meistern und dabei eigene Wege finden müssen, um den Laden am Laufen zu halten. In Summe habe das zumeist gut funktioniert. Bei vielen Menschen habe aber die Doppelbelastung von Homeoffice bei gleichzeitiger Kinderbetreuung oder die nicht mehr vorhandene Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen zu einem spürbaren Motivationsrückgang geführt.