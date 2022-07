Geld und Leben : Klimaschutz – aber ökonomisch richtig

Meinung Die Unternehmen sollen da investieren, wo ein Euro die höchste CO2-Ersparnis bringt. Die richtigen Werte dafür kommen von der Börse.

Da auch die finanziellen Ressourcen begrenzt sind, sollte sich die Klimapolitik stärker als bisher am Ziel der Effizienz ausrichten. Konkret heißt dies zu fragen, wo für einen investierten Euro am meisten CO 2 reduziert werden kann. Werden etwa durch ein Programm oder eine Maßnahme weniger CO 2 pro Euro eingespart als an anderer Stelle mögliche wäre, ist das nicht nur ökonomisch ineffizient, sondern auch für den Klimaschutz letztlich kontraproduktiv. Durch den einheitlichen CO 2 -Preis übernimmt in der EU der Emissionshandel diese Lenkungsfunktion. Er sorgt dafür, dass dort CO 2 eingespart wird, wo es am günstigsten ist. Allerdings gilt dies nur in den Sektoren, die vom Emissionshandel auch erfasst sind. Die Ausdehnung des Emissionshandels auf weitere Sektoren wäre daher wünschenswert.