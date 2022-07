Leverkusener Wirtschaft : NRW-Ministerium fördert Currentas CO2-Spar-Projekt

Leverkusen Für ein Projekt zur kohlendioxidfreien Erzeugung von Prozesswärme erhalten der Leverkusener Chemparkbetreiber Currenta und seine Partner einen Zuschuss von einer Million Euro.

Derzeit stammen in Deutschland laut Curenta nur etwa fünf Prozent der Prozesswärme in der Industrie aus erneuerbaren Energien. Um diese Prozentzahl nach oben zu schrauben, arbeiten die Projektpartner jetzt an zwei Technologiekonzepten, die ihnen für die klimaneutrale und wirtschaftliche Erzeugung großer Mengen Prozessdampfs als am besten geeignet erscheinen: zum einen eine mit Wasserstoff und Sauerstoff betriebene Dampf-Gasturbine und zum anderen eine industrielle Hochtemperatur-Wärmepumpe mit Wärme- und Kälteauskopplung.