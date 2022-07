Klimaprojekt am Berufskolleg Vera Beckers : Schülerinnen forschen zum Abbau von CO2

Hannah Maicher, Nina Sperling und Linda Müllers (v.l.) mit den Projektverantwortlichen Tom Maes (Bayer) und Petra Bracht (CEPLAS) Foto: BKVB

Krefeld Vier angehende Abiturientinnen des Berufskollegs Vera Beckers zeigen, wie sie mit einem Hochbeet und 4,5 Kilogramm Pflanzen Co2 abbauen und die Luft verbessern.

(RP) Aus einem kleinen Hochbeet aus Holz lässt sich so einiges für den Klimaschutz herausholen: 4,5 Kilogramm schwer sind die Pflanzen, die vier angehende Abiturientinnen des Berufskollegs Vera Beckers (BKVB) in nicht einmal drei Monaten in diesem Hochbeet gezüchtet haben. Und in dieser Biomasse, wie Biologen es nennen, steckt jede Menge Kohlendioxyd (CO 2 ), ein Gas, das in der Atmosphäre den Klimawandel vorantreibt.

Weltweit forschen Wissenschaftler daher daran, wie man das Gas aus der Luft holen und binden kann – der Anbau von Pflanzen ist ein Weg. Sie wandeln das CO 2 aus der Luft in Stoffe um, die diese für ihr Wachstum benötigen. Mit welchen Pflanzen und Böden man am meisten herausholen kann, dieser Herausforderung haben sich die vier Schülerinnen der 12. Klasse des Beruflichen Gymnasiums für Gesundheit gestellt im Rahmen des Schulwettbewerbs „Carbon Challenge“. Den Wettbewerb haben das Unternehmen Bayer, das Forschungsinstitut Invite und Ceplas, ein Exzellenzcluster für Pflanzenwissenschaften mehrerer Universitäten und Forschungseinrichtungen, erstmalig ausgeschrieben. Das BKVB bietet die Teilnahme im Rahmen der MINTInitiative an, mit der die Schule versucht, noch stärker das Interesse für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu wecken.

Die Aufgabe für Nina Sperling und ihre drei Mitstreiterinnen war klar: Ein Quadratmeter Bodenfläche sollte von April an so mit Saatgut bepflanzt werden, dass bis zur „Ernte“ am 21. Juni möglichst viel Biomasse entsteht - und damit also möglichst viel CO 2 gebunden wird. „Es ist spannend zu sehen, was man alles auf kleinster Fläche bewegen kann“, sagt die 18-Jährige. „Gemeinsam mit unseren Lehrern haben wir beschlossen, ein Hochbeet zu bauen“, ergänzt die 17-jährige Linda Müllers. Zunächst hatten die Schülerinnen überlegt, Rüben oder Mais zu säen. „Doch das war in dieser Jahreszeit nicht ideal“, sagt Müllers. Also wurde es der Ölrettich, der „ganz schnell in die Höhe geschossen ist“, so Sperling.

Das heiße und wechselhafte Wetter machte es den jungen Forscherinnen nicht ganz leicht, doch nachdem die Pflanzen am Erntetag aus dem Boden geholt, gewaschen und gewogen waren, standen 4,5 Kilogramm Biomasse im Protokoll. „Die Pflanzen rauszureißen war schon ein merkwürdiges Gefühl“, sagt Nina Sperling. „Wir haben ja eine Leidenschaft für das Projekt entwickelt, das war unser Baby.“ Ob ihr „Baby“ schwer genug ist, um den Wettbewerb zu gewinnen, erfahren die vier Schülerinnen Mitte August.