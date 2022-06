Diese vier Wörter werden an der Börse nicht gern gehört : Diesmal ist es anders

Ausstellung im Besucherzentrum der Deutschen Börse. Foto: dpa/-

Meinung Düsseldorf „Diesmal ist es anders“ – das sind, so heißt es, die vier gefährlichsten Wörter an der Börse. Gilt das auch in der aktuellen Situation?