Auswirkungen auf NRW-Wirtschaft : Der Preis des Energie-Embargos gegen Russland

Meinung Düsseldorf Ein Lieferstopp für Gas aus Russland wäre schlimm genug für Deutschland. Die NRW-Wirtschaft müsste die größten Opfer bringen.

Die Abhängigkeit von russischem Öl konnte schneller abgebaut werden als erwartet – eine gute Nachricht! Für Gas hingegen würde ein Embargo oder Lieferstopp die deutsche Wirtschaft hart treffen. Wie hart, ist unter Ökonomen höchst umstritten. Seriöse Schätzungen reichen von zwei bis sechs Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Schätzungen sind jedoch unsicher, da die genauen Reaktionen der betroffenen Unternehmen auf eine so drastische Maßnahme naturgemäß niemand genau kennt. Gleichwohl gehen viele Ökonomen davon aus, dass das Embargo zwar äußerst schmerzhaft, aber letztlich insgesamt zu verkraften wäre. Die Auswirkungen wären jedoch regional keineswegs gleich verteilt. Nordrhein-Westfalen ist etwa der bedeutendste Chemiestandort in Deutschland; die Auswirkungen würden hier besonders zu spüren sein – vor allem an Rhein und Ruhr, wo die Chemie noch einmal bedeutender ist als im Rest des Landes.