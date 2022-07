Nachhaltigkeit in Dormagen : Eine Million für Currenta-Projekt

Dormagen Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die CO2-freie Energieversorgung von wärmeintensiver Industrie. Projektpartner von Currenta sind Siemens Energy und die Ruhr-Universität Bochum.

Der Chempark-Betreiber Currenta treibt das Thema Nachhaltigkeit voran. Ein wichtiger Schritt dabei: Gemeinsam mit den Projektpartnern Siemens Energy und Ruhr-Universität Bochum arbeitet das Unternehmen aktuell an Technologiekonzepten, mit denen die Dekarbonisierung der Industrie weiter vorangetrieben werden soll. Dabei geht es um die CO 2 -freie Erzeugung von Prozesswärme, genauer: um die Entwicklung von Technologien zur CO 2 -neutralen Energieversorgung von wärmeintensiven Industriestandorten. Das wird vom Land anerkannt und unterstützt: Das nordrhein-westfälische Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie fördert „CO2NEICHEM“, so der offizielle Name des Projekts, mit einer Summe von einer Million Euro.