Vier Musterhaushalte im Vergleich: So viel mehr Netto bleibt 2019 vom Brutto

Düsseldorf Nach Jahren steigender Abgaben sinkt 2019 die Belastung der Bürger etwas. Das zeigt unser Vergleich von vier Musterhaushalten. Doch immer mehr Haushalte wachsen in die Spitzenbesteuerung rein, kritisiert der Bund der Steuerzahler.

Single aus Düsseldorf Der Single aus Düsseldorf profitiert bei der Besteuerung (wie alle Steuerzahler) besonders von der Anhebung des Grundfreibetrags für 2019 von bisher 9000 Euro auf 9168 Euro. Zugleich profitiert er davon, dass die Vorsorgepauschale sich gemäß der Reform der Alterseinkünfte-Besteuerung weiter erhöht. In diesem Jahr können Arbeitnehmer 88 Prozent der Rentenversicherungsbeiträge absetzen, im Vorjahr waren es erst 86 Prozent. Negativ wirken dagegen die „heimlichen Steuererhöhungen“ durch die kalte Progression, durch den höheren Bruttolohn rutscht der Single in einen höheren Steuersatz. Unterm Strich sinkt die Gesamtbelastung des Singles mit direkten und indirekten Abgaben (samt den Arbeitgeberbeiträgen) etwas, sie ist aber mit 61,9 Prozent des Bruttoeinkommens noch immer sehr hoch.

Rentner-Paar aus Duisburg Da Rentner nichts in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, haben sie auch nichts von der Beitragssenkung. Weil unser Musterpaar aus Duisburg ohnehin keine Steuern zahlt, hat es ebenfalls nichts von der Anhebung des Grundfreibetrags. Immerhin profitieren auch Rentner von der wieder eingeführten Parität bei der Krankenversicherung. Hier übernimmt seit Jahresanfang die Rentenkasse den halben Zusatzbeitrag. Bei dem Musterpaar sinkt so die Gesamtbelastung auf 29,9 Prozent.

Dennoch: „Die Belastung deutscher Haushalte liegt weiter über dem, was in den meisten anderen OECD-Ländern üblich ist“, sagt Stern. „Eine spürbare Entlastung bei der Einkommensteuer ist längst überfällig, weil inzwischen bereits Durchschnittsverdiener nahe an den Spitzensteuersatz herankommen.“ Derzeit werde der Spitzensteuersatz schon ab 55.960 Euro an zu versteuerndem Jahreseinkommen (Single) fällig. Zudem sollte der Soli zügig gestrichen werden.