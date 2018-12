Tan-Listen, Geldscheine, Rente: Was sich 2019 alles für Verbraucher ändern wird

Berlin Die Beiträge zur Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung sinken, erstmals gibt es Fahrverbote in Deutschland und Mieter werden besser geschützt. Wir geben einen Überblick.

Mehr Netto vom Brutto

Mehr Kindergeld

Rente

Brückenteilzeit

Mindestlohn steigt

Mieten

Mieter sollen besser vor hohen Mietsteigerungen geschützt werden - das Gesetz könnte noch im Januar in Kraft treten. Die Umlage der Modernisierungskosten wird stärker begrenzt; in Gebieten, wo die Mietpreisbremse gilt, müssen Vermieter angeben, wie hoch die Vormiete war und warum. Das Justizministerium hat zudem angekündigt, dass die Mietspiegel reformiert werden und sich auf einen längeren Zeitraum beziehen sollen.

Fahrverbote

2019 müssen mehrere Städte Fahrverbote für ältere Diesel verhängen - in Stuttgart müssen bereits ab Januar Diesel bis zur Euronorm 4 der Umweltzone fernbleiben. In Gelsenkirchen gilt ab Juli für die Kurt-Schumacher-Straße ein Fahrverbot für Diesel bis Euro 5, in Essen für die Umweltzone und die Autobahn im Stadtgebiet für Euro-4-Diesel und ab September für Euro-5-Diesel. In Berlin dürften ab Juni Fahrverbote für acht Straßen gelten.