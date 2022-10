Feier im Schützenhaus : So wird die zweite Klever Single-Party in Keeken

Theresa Perau lädt alle Singles ins Schützenhaus ein. Foto: Schützen

Kleve-Keeken Es ist ein Scheunenfest exklusiv für Singles aus dem Kleverland. Am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr steigt im Schützenhaus in Keeken die zweite Party für alle, die einen Partner suchen.

(RP) „Egal ob Bauer, Bachelor oder Princess, mit uns feiert niemand allein“, genau das haben sich die Veranstalter der zweiten Single-Party gedacht. Für Samstag, 22. Oktober, laden sie deshalb alle Singles ab 20 Uhr zum „Scheunenfest“ in das Keekener Schützenhaus ein.

Dating-Apps sind eine gute Möglichkeit, um mit anderen Singles in Kontakt zu treten. Aber nicht jeder hat Lust darauf. „Wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich jemanden kennenlerne - dann am liebsten an der Theke oder auf der Tanzfläche in meiner Heimat“, sagt Theresa Perau, Freie Rednerin und selbst Single aus Kleve-Keeken. Als Rednerin Resi begleitet sie auch Paare bei der Freien Trauung. Doch vor der Hochzeit muss man sich erst einmal kennen- und lieben lernen.

„Ich war von Anfang an von der Idee fasziniert, dass es ein Event gibt, zu dem ausschließlich Singles aus der Heimat kommen“, sagt Perau. Mit Michael Hagedorn, Veranstalter und Betreiber der ‚Alten Schule‘ in Kranenburg-Mehr, hat sie einen begeisterten Unterstützer gefunden. Und so wurde am 4. April 2022 das erste Scheunenfest mit knapp 200 Singles gefeiert.

Das Scheunenfest ist ausdrücklich keine Verkupplungsparty. Vielmehr ist es ein lockeres Fest für Singles, bei der die Gäste ganz ungezwungen feiern und sich kennenlernen können. Das Schützenhaus bietet mit seiner tollen Atmosphäre den geeigneten Rahmen dafür. Bei Partymusik mit DJ Oli soll auf dem in Keeken auch getanzt werden.

Herzlich Willkommen sind am 22. Oktober Singles ab 18 Jahren in jeder Altersklasse. Am Eingang gibt es Namensschilder und eine kleine Überraschung, das erleichtert die Ansprache.