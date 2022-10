Politik in Radevormwald : Ausschuss berät über Gebühren für Abwasser und Straßenreinigung

Politik in Radevormwald

Radevormwald Nach den Kalkulationen der Verwaltung werden die jeweiligen Sätze für 2023 festgelegt. Nach jetzigem Stand können viele Bürgerinnen und Bürger mit Entlastungen rechnen.

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in Radevormwald entscheiden in der Sitzung am Dienstag, 25. Oktober, unter anderem über Gebührensätze für die Bürger.