Ausblick auf das Börsen-Jahr: Experten trauen dem Dax 13.000 Punkte zu

Düsseldorf Die Aktienkurse könnten 2019 deutlich steigen. Aber die politischen Risiken machen die Kurse gleichzeitig extrem schwankungsanfällig. Die wichtigsten Fakten.

Risikofaktoren Auch das ist vermutlich ein Grund dafür, dass sie bei ihren Voraussagen für 2019 deutlich zurückhaltender sind als vor Jahresfrist. Die Sorgen um das Wirtschaftswachstum in China, die nach dem verheißúngsvollen Start im vergangenen Jahr den Anlegern manches Kopfzerbrechen bereiteten, haben sich ebenswowenig verflüchtigt wie die Unsicherheit in Sachen Handelsstreit zwischen den USA und China. Zwar hat der amerikanische Präsident Donald Trump jüngst wieder eine Annäherung an Peking in Aussicht gestellt. Aber wie fragil so ein Burgfriede sein kann, haben wir im abgelaufenen Jahr bereits erlebt. Und: Was wird aus dem Zeitplan und den Modalitäten für den Brexit? Welchen Kurs nimmt die französische Wirtschaft nach den Zugeständnissen von Präsident Macron an die Gelbhemden? Wie entwickelt sich die Lage in Italien nach der Haudshaltseinigung mit der Europäischen Union? Schließlich hat Innenminister Matteo Salvini schon wieder neues Öl ins Feuer gegossen mit der Aussage, dies sei der letzte Etat gewesen, der in Absprache mit Brüssel beschlossen worden sei. Von den geopolitischen Risiken scheint also derzeit keines wirklich unter Kontrolle zu sein. Die Unsicherheit hat sich am Mittwoch erneut gezeigt, auch, weil der Haushaltsstreit in den Vereinigten Staaten noch nicht beigelegt ist. Der Dax verlor zunächst leicht, weil die Anleger immer noch nicht so recht wissen, wo es hingeht, zumal es keine Munition mehr aus der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt. Die kauft nämlich seit Jahresbegonn keine neuen Staatsanleihen mehr (wodurch sie die Märkte mit Geld flutete), sondern ersetzt nur noch auslaufende Staatspapiere.