NFL-Fans in Deutschland „Die Nacht von Montag auf Dienstag ist am schlimmsten“

In Deutschland NFL-Fan zu sein ist nicht unbedingt mit so viel Anstrengung verbunden, wie so mancher glaubt. „Die spielen doch immer nachts, oder?“, ist ein oft gehörtes Klischee. Das stimmt so nicht, denn der Hauptspieltag ist sonntags um 19 Uhr deutscher Zeit. Mitten in der Nacht, also gegen 2.15 Uhr am Morgen, laufen jede Woche lediglich drei Partien.