Wie Travis und Jason Kelce Welche Brüder sich bereits im Super Bowl trafen

Der „Kelce Bowl“, wie der Super Bowl nun in Anlehnung an die Brüder auch genannt wird, ist also der erste seiner Art. Doch ganz neu ist ein Duell zweier Brüder doch nicht, zumindest nicht an der Seitenlinie. Denn dort gab es schon einmal den „Harbaugh Bowl“. 2013 standen sich in New Orleans die Baltimore Ravens und San Francisco 49ers gegenüber. Trainer der Ravens war damals wie heute John Harbaugh, die 49ers wurden von dessen Bruder Jim angeführt, der heute am College in Michigan arbeitet.