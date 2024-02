Von A bis Z Die wichtigsten Begriffe im American Football

Downs

Im American Football hat die Mannschaft im Ballbesitz vier Versuche, um zehn Yards zu überbrücken. Diese Versuche werden „Downs“ genannt: First Down, Second Down, Third Down und Fourth Down. Ziel jeder Offensive ist es immer, so lange ein neues „First Down“ zu erreichen (also zehn Yards zu überbrücken“, bis sie in der Endzone steht.