„Football geht weiter“ ProSieben-Team mit Abschied bei Super Bowl

„Ich wollte mich auch nochmal bei euch bedanken für die letzten acht Jahre. Ihr da draußen habt mein Leben verändert“, sagte Experte Patrick Esume direkt nach Ende der Übertragung via Instagram an die Zuschauer gerichtet. „Fernsehkarriere ist vorbei, aber ist nicht schlimm. Wir sehen uns in der European League of Football.“ Esume ist Commissioner in der europäischen Liga.