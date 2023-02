Cheftrainer der Kansas City Chiefs Andy Reid - Mastermind und Cheeseburger-Liebhaber

Weil die Chiefs so erfolgreich sind, werden sie in der NFL oft kopiert. Erreicht aber nicht. Das liegt natürlich zu einem gewissen Teil am alles überragenden Quarterback Mahomes, aber eben auch an Reids Gespür dafür, im richtigen Moment den richtigen Spielzug parat zu haben. So sind die Chiefs seit Jahren - gerade offensiv - das Maß aller Dinge in der NFL. Es gehe dabei um die Kultur, die Reid mit seinem Trainerstab aufgebaut habe, erklärte Mahomes ESPN, „wie wir arbeiten, wie wir uns vorbereiten und wie wir gewinnen.“