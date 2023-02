NFL-Finale gegen Kansas City Chiefs Darum gewinnen die Philadelphia Eagles den Super Bowl

2021 war das noch Hurts‘ großes Plus, weswegen er die Eagles in die Play-offs hievte. Zu dieser Saison hat er sich auch im Passspiel stark verbessert. „Er verteilt die Bälle viel mehr in dem Raum, wirft auch mal tiefe Bälle über die Mitte, das hat er vorher nie gemacht“, erklärt Nassheuer. Zudem mache Hurts viel weniger Fehler, weil er das Spiel besser lesen könne. „Hätte er so gespielt wie letzte Saison, hätten die Eagles nicht so einen Erfolg gehabt.“ Doch dadurch, dass Hurts nun per Lauf- und Passspiel so brandgefährlich ist, wird er einer mittelmäßigen Chiefs-Defense wehtun können. Die hat in der Passverteidigung zudem so ihre Verletzungsprobleme und generell spielen dort viele unerfahrene Spieler. Das dürfte auch A.J. Brown, einen der besten Receiver seines Fachs, Chancen geben, für viel Raumgewinn und Touchdowns zu sorgen.