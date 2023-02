Rücktritt wohl formal vollzogen Brady peilt Perfektion abseits des Feldes an

Da wäre zum Beispiel der Film „80 for Brady“. Eine vom Namensgeber produzierte Komödie, welche vier ältere Frauen auf ihrer gemeinsamen Reise zum Super Bowl 51 zeigt, wo sie unbedingt Brady und die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons sehen wollen. In den US-amerikanischen Kinocharts stieg der Streifen auf Platz zwei ein - wo der Name Brady steht, ist der Erfolg nicht weit.