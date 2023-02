„Ich liebe Euch alle“ Tom Brady beendet unter Tränen seine Karriere

Tom Brady kämpfte mit den Tränen. Nachdem er ausgesprochen hatte, was viele erwartet und seine Fans befürchtet hatten, behielt der Football-Superstar nur mit Mühe seine Emotionen im Griff. „Guten Morgen, Leute. Ich will direkt auf den Punkt kommen. Ich höre auf. Für immer“, sagte der 45 Jahre alte Quarterback am Mittwoch in einem kurzen Video in sozialen Netzwerken. Zum zweiten Mal und diesmal endgültig beendet Brady seine ruhmreiche Karriere als NFL-Profi. „Ich werde nicht langatmig sein. Man bekommt nur einen super emotionalen Essay zum Ruhestand, und ich habe meinen letztes Jahr aufgebraucht“, erklärte er.