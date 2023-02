Countdown der NFL in Düsseldorf Das Rathaus leuchtet für den Super Bowl

In der Nacht von Sonntag, 12. Februar, auf Montag, 13. Februar, wird mit dem Super Bowl das Finale der American-Football-Profiliga ausgetragen. Die Kansas City Chiefs treten ab 0.30 Uhr deutscher Zeit gegen die Philadelphia Eagels an. Die Stadt Düsseldorf und die NFL verbindet eine Partnerschaft, so soll zum Beispiel das deutsche Headquarter der NFL in Düsseldorf eingerichtet werden. Am Wochenende wird der Superbowl an gleich mehreren Orten in der Landeshauptstadt übertragen. Wir stellen einige davon vor.