Expansion geht weiter NFL trägt Spiel in Brasilien aus

Zusätzlich zu den Gastspielen in England und Deutschland trägt die NFL in der kommenden Saison auch eine Hauptrundenpartie in Brasilien aus. Wie NFL-Boss Roger Goodell am Mittwoch in Dallas mitteilte, wird die Corinthians Arena in Sao Paulo Austragungsort des ersten NFL-Spiels in Südamerika. Von 2025 an will die Liga jedes Jahr dann bis zu acht Begegnungen der Hauptrunde im Ausland austragen. Eine entsprechende Entscheidung trafen die Team-Besitzer bei ihrem Treffen.