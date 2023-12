Menschen des Jahres Tomsula gewinnt Titel mit „Herzensprojekt“ Rhein Fire

Einen Tag nach dem Finalsieg ging der Blick dann auch schon auf die Spielzeit 2024. Wie kann das Team noch besser werden? Welche Strukturen in der Organisation gibt es zu überdenken? Wie kann American Football in Deutschland an der Basis verbessert werden? „Für meine Frau und mich ist es ein Herzensprojekt“, hatte Tomsula vor ein paar Monaten mal gesagt. Er könne sich vorstellen, bis an sein Lebensende für sechs Monate im Jahr in Deutschland zu leben. „Wir hoffen, dass es niemals endet. Aber wer weiß?“