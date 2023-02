Komplettestes Team gegen besten Quarterback Eagles oder Chiefs – Wer gewinnt den Super Bowl 2023?

Schon vor der Saison galten die Philadelphia Eagles zwar nicht als Favorit auf den Super Bowl, aber durchaus als ernstzunehmender Anwärter darauf. Der Grund liegt in der Kaderzusammenstellung, in er die Eagles im vergangenen März und April einfach ganze Arbeit geleistet haben. Mit A.J. Brown konnten sie sich per Trade einen Top-Receiver aus Tennessee sichern. Ebenfalls per Trade kam Chauncey Gardner-Johnson aus New Orleans, ein bärenstarker Safety. Zudem wurden mit Haason Reddick und James Bradberry zwei weitere Spieler für die Verteidigung unter Vertrag genommen, deren Verträge bei den vorherigen Teams ausgelaufen waren und die man locker als Top-Verpflichtungen der gesamten NFL betiteln darf.