Super Bowl 2023 Patrick Mahomes wird zum zweiten Mal zum MVP gewählt

Nach der Halbzeitshow von Rihanna war Mahomes von der Verletzung aber nichts mehr anzumerken, in der zweiten Hälfte dominierte er mit der Offensive seiner Mannschaft und erzielte bei jedem einzelnen Ballbesitz Punkte. Am Ende gewannen die Chiefs 38:35. Mahomes‘ Statistiken am Ende: 21 von 27 Pässen kamen an für 182 Yards und drei Touchdowns. Außerdem erlief er 44 Yards bei sechs Versuchen.