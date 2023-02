„Noch keine Dynastie“ Mahomes führt Chiefs zum Super-Bowl-Comeback

Sechs Jahre ist Mahomes in der NFL aktiv, seine Ausbeute liest sich beeindruckend: Zweimal Super-Bowl-Sieger, in beiden Fällen zum wertvollsten Spieler der Partie gewählt und zweimal wertvollster Spieler der NFL-Hauptrunde. In diesem Jahr führte der 27-Jährige die National Football League zudem in geworfenen Touchdowns an und hatte auch die meisten Yards nach Pässen. Nur drei Quarterbacks vor ihm - Tom Brady, Peyton Manning und Kurt Warner - haben das schon geschafft. Allerdings brauchten die dafür jeweils ihre ganze Karriere, um all diese Kategorien abzuhaken.