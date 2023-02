Super Bowl 2023 Großartige Werbung für den Sport – mit einer Ausnahme

Meinung | Glendale/Düsseldorf · Der 57. Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles hatte so ziemlich alles, was die NFL so spannend macht. Doch so ein Ende hatte er nicht verdient.

13.02.2023, 09:37 Uhr

33 Bilder Chiefs feiern den Sieg im Super Bowl 33 Bilder Foto: AP/Matt Slocum